Качество интернета улучшат в ряде сел близ Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ряде близлежащих к Алматы селах будет улучшено качество интернет-связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящий момент компания ТОО Meganet согласно меморандуму, заключенному с акиматом области, продолжает активную работу по строительству сети телекоммуникаций, расширяя зоны покрытия,

«Компания MEGANET одной из первых начала подключать частные дома в центре Алматы и отдаленных районах города к высокоскоростному безлимитному интернету по оптической сети. Компания продолжает активную работу по строительству сети телекоммуникаций, расширяя зоны покрытия, для обеспечения жителей современными услугами связи. И в настоящее время в рамках меморандума мы приступили к строительству оптоволоконной линии связи в Алматинской области», - отметил в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» директор компании Николай Ваганов.

Вместе с тем компания готова рассмотреть предоставление инфраструктуры и под нужды сотовых операторов. По словам Н. Ваганова, данная технология позволит улучшить качество мобильной связи. На данный момент MEGANET проводит линии оптоволоконной связи в Карасайский район, город Каскелен, поселки Коксай, Шалкар и село Иргели, а также село Кызылту Талгарского района Алматинской области.

«Наша инфраструктура позволяет увеличить объемы предоставляемых услуг и в других районах при необходимости. Мы отказались от бумажных договоров, заменив подписания на СМС с абонентами, и упростили процедуру подключения к услугам в один «клик» с помощью личного кабинета. Также мы готовы обеспечить качественными услугами интернет связи государственные учреждения в районах, где будут построены наши сети. Инфраструктура компании активно используется для организации, работы, к примеру, банкоматной сети», - пояснил Н. Ваганов.

Предприниматели, находящиеся на территории населенных пунктов, покрываемых сетью компании, получают возможность осуществления электронной торговли, появляется возможность ведения ими безбумажного документооборота.

«Мы не устанавливаем базовые станции или радиолинейные мосты, мы прокладываем оптическую инфраструктуру до каждого дома по технологии GPON», - пояснил Н. Ваганов.

Эксперт также ответил на вопрос касательно радиофобии.

«Мы не устанавливаем антенны, а прокладываем оптический кабель. Бывают прецеденты, конечно, кто-то выступает против прокладки кабеля, но мы объясняем жителям, что оптическая сеть безопасна и может решить сразу несколько вопросов – подключение к сети интернета, цифрового телевидения и IP-телефонии через один кабель», - добавил директор компании.