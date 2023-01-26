Качество интернета – сколько слепых зон в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) Ержан Мейрамов ответил на вопросы журналистов касательно низкого качества интернета в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если говорить о качестве конкретно по столице, то сегодня и Премьер-Министру показывали оборудование ДРС, на котором мы проверяем соответствие качества связи, которое утверждено на уровне законодательства. То есть мы конкретно знаем, конкретные зоны. Если говорить по Астане – это зона за Хан Шатыром, район ЖК «Манхеттен», расположение от спортивных кластеров, Барыс Арены. Зачастую, там большая проблема – это проблема радиофобии», - сказал Ержан Мейрамов в кулуарах расширенного заседании коллегии ведомства.

«И там мы совместно с акиматом системно пытаемся подойти. Будет разработана дорожная карта, если нет возможности установить базовую станцию на каком то конкретном ЖК, мы будем изыскивать земельный участок, или возможность установить где-то между ЖК, или до дополнительно соорудить антенно-мачтовые сооружения на которые будем размещать базовые станции», - добавил спикер.

По его словам, есть законодательная проблема касательно этого вопроса.

«К сожалению проблема в законодательстве у нас. У нас проблема такая, что даже если в подъезде живет хоть один радиофоб, то его мнение учитывается. Нам необходимо изменение законодательства. В законодательство мы внесли правки, что из-за мнения одного человека не должно страдать остальное население. Поэтому мы предложили через депутатов поправки», - отметил спикер.

Журналисты также спросили его про количество так называемых «слепых зон» в столице.

«Мы не считаем. Мы примерно знаем. В городах обычно больше белых пятен. Около 15 наверное квадратов условно, мы можем сказать», - заключил Е. Мейрамов.