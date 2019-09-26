Качество и цены на уголь необходимо взять на особый контроль – Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы своевременного обеспечения населения углем, подключения объектов к отоплению и предстоящей газификации обсудил в ходе выездного совещания с коллегами аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Из сезона в сезон видим одну общую картину: очереди на тупиках, реализаторы поднимают цены на уголь, несвоевременное обеспечение населения углем. Этот вопрос нужно держать на особом контроле. В частный сектор необходимо заблаговременно доставить уголь, цены должны быть на фиксированном уровне. Не менее важный вопрос – качество угля. Помимо того, что это сказывается на экологии, также имеется слабый эффект от некачественного угля. По качеству угля, поставке и ценам акимы районов вместе с руководителями ходите и смотрите», - сказал А. Кульгинов.





Ежегодно потребляется не менее 500 тыс. тонн угля, в столицу завезено 125 тыс. тонн. В сравнении с прошлым годом эта цифра больше почти в 2 раза. В частный сектор уже развезли 105 тыс. тонн. Таким образом, определены 8 компаний, которые реализуют уголь на 11 точках в разных частях города, цены на все виды угля фиксированы (от 11 тыс. до 12 700 тенге).

Общая готовность оборудования энергоисточников к отопительному сезону составляет 99%: ТЭЦ-1 – 100%, ТЭЦ-2 – 98%, районных котельных – 100%. Вместе с тем объекты здравоохранения готовы на 100%, жилищного фонда и образования - на 99%, культуры - на 93% . До 1 октября готовность к отопительному сезону будет составлять 100%.



