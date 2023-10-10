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    07:25, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Качество и безопасность воды проверили в водоемах Карагандинской области

    проверка качества воды
    Фото: комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК

    В лабораторию высокотехнологических исследований филиала Национального центра экспертизы по Карагандинской области за сентябрь 2023 года на экспертизу поступило 43 пробы воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.  

    Для определения остаточного количества хлорорганических пестицидов специалисты провели 391 исследование с водоемов населенных пунктов Аксу-Аюлы, Ақшатау, Ортау, Коктем Кол и Шетского районов Карагандинской области.

    - Все исследованные пробы соответствовали нормам нормативно-технической документации, положительных результатов не выявлено, - отметили в КСЭК.

    В лаборатории для выявления наличия хлорорганических соединений (ХОС) используется один из самых популярных и универсальных методов – газожидкостная хроматография.

    Водоёмы хлорорганическими пестицидами загрязняются следующими путями:

    в результате утечек из мест хранения;

    смываются с территории сельскохозяйственных угодий;

    попадают с атмосферными осадками.

    В зависимости от формы соединения, пестициды могут придавать воде: запах гнилой капусты, земли, хлора, плесени; вяжущий вкус; желто-коричневый оттенок.

    Попавшие в воду пестициды остаются в ней в течение недели или месяца, возможно и годами. Эти вещества поглощаются организмами, населяющими водоемы, и накапливаются в них. Превышение концентрации ХОС – одно из самых опасных видов загрязнений водоемов.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Экология Карагандинская область Минздрав РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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