18 Мая 2022 12:28

Качество досудебного расследования в Казахстане низкое – Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что в МВД внесено представление об устранении нарушений законности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на положительную динамику, проведенный анализ показал упущения в организации работы Министерства внутренних дел и низкое качество досудебного расследования», - написал Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в МВД внесено представление об устранении нарушений законности. В данный момент документ находится на рассмотрении.

В качестве одного из примеров генеральный прокурор привел волокиту по делу финансовой пирамиды «Mudarabah capital».

«Низкий процент возмещения ущерба привел к попытке одной из потерпевших Досмаиловой совершить суицид у здания МВД путем самосожжения. Ранее по делу вносились акты надзора в адрес департамента полиции Алматы, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, уполномоченными органами проводятся мероприятия по повышению финансово-правовой грамотности населения и разъяснительные работы о принимаемых мерах, в том числе и посредством интернет-ресурсов.

К примеру, на сайте АРРФР опубликован список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности, в которую включен 121 субъект, из них 56 с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров)», - перечислил генпрокурор.

Он также сообщил, что с 2020 года по май 2022 года на официальном сайте АРРФР и обучающем сайте Fingramota.kz опубликовано 344 материала по противодействию преступлениям данного вида.

«На их основе в СМИ размещено 759 публикаций, из них в региональных – 306. Аналогичная работа проведена посредством социальных сетей», - заключил Б. Асылов.