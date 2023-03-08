Качество дорог улучшится на 99% в ближайшие пять лет в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня кандидаты в депутаты областного маслихата от партии «Amanat» Нури Тумышев, Тимур Токенулы, Анар Шамшадинова, Раушан Аймурзаева, Ирина Беляева встретились с коллективом ТОО «НМСК «Казмортрансфлот», передает МИА «Казинформ».

На встрече Нури Лазырулы поздравил прекрасную половину коллектива с 8 Марта, а затем разъяснил предвыборную программу партии.

Также было сказано и о качестве дорог в рамках предвыборной программы.

«В настоящее время доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 96%. При этом 68,6% внутрисельских дорог региона и 23% городских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому партия намерена содействовать ряду мероприятий по улучшению качества автодорог до 2027 года. Строительство и реконструкция 450 км автомобильных дорог областного и районного значения, средний ремонт дорог областного и районного значения протяженностью более 250 км, строительство, реконструкция и средний ремонт не менее 600 км внутрисельских и городских дорог в городе Жанаозене и Мунайлинском, Мангистауском, Бейнеуском районах. Данные меры позволят к 2027 году увеличить долю дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 96% до 99%, также снизит долю внутрипоселковых дорог в неудовлетворительном состоянии с 68,6% до 59,3% и долю городских дорог - с 23% до 13,6%», - отметила Анар Шамшадинова.

ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» - национальная морская перевозочная компания по Казахстану. Сегодня у компании есть танкеры, буксиры, а также суда для перевозки крупногабаритных грузов и баржи, предназначенные для различных целей. В соответствии с этим, ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» является высокоэффективной и высокорентабельной компанией, соответствующей самым высоким международным стандартам безопасности и качества судоходства в стране.

Коллектив компании, работа которого очень важна не только для региона, но и для страны, на встрече выслушал ход предвыборной программы, дал положительную оценку работе партии в ближайшие 5 лет.

Заказчик: Н.К. Карасаев.

Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборы депутатов Мангистауского областного маслихата.