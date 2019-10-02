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Качество дорог проверяет прокуратура в Северном Казахстане

2 Октября 2019 20:52
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Качество дорог проверяет прокуратура в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений обсуждали эффективность принимаемых мер для снижения аварийности на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Начальник департамента полиции Марат Тулебаев отметил, что на обеспечение безопасности дорожного движения значительное влияние оказывает, в том числе состояние дорожно-транспортной сети региона.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и осуществления государственного надзора за содержанием автомобильных дорог департамент в этом году провел 681 обследование с охватом 6,2 тысячи км. Выявлено 1422 дефекта. По всем выявленным недостаткам в адрес дорожных и коммунальных служб направлены соответствующие предписания», - сообщил главный полицейский области.

М.Тулебаев добавил, что за ненадлежащее содержание автодорог, технических средств организации дорожного движения и инженерных сооружений на должностных лиц дорожно-коммунальных организаций составили 125 административных протоколов. В адрес местных исполнительных органов направили 124 информации по выделению средств на совершенствование организации дорожного движения.

«Совместно с представителями дорожных органов проведено комплексное обследование автодорог республиканского значения. На некоторых участках отсутствуют предупреждающие, запрещающие и информационные дорожные знаки. В общей сложности требуется 644 дорожных знака. Обследовали 20 мостов и путепроводов, выявлен 61 дефект, на 3 дорожных сооружениях требуется капитальный ремонт. В адрес дорожных и местных исполнительных органов направлена соответствующая информация с уведомлением Комитета административной полиции МВД РК и областной прокуратуры», - сказал М. Тулебаев.

Заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Айман Абдирова сообщила, что прокуратура сейчас проводит проверку по областным дорогам и города Петропавловска.

«29 дорог областного и 40 улиц города проверяем. Проверка еще не завершена. По предварительным данным, качество выполняемых работ подрядчиками очень низкое. Сейчас мы инициировали с подачи прокурора области такую работу: предписания по некачественно выполненным работам внесены, ставим перед подрядчиками задачу – в месячный срок устранить все недостатки. На 31-й день – это указание прокурора – включаем рычаги воздействия. В таком состоянии дороги дальше находиться не могут. Колоссальные деньги выделяются. Полагаю, что заказчикам необходимо обратить внимание, кого они привлекают к работе», - проинформировала А. Абдирова.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Генпрокуратура,
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Автор:

Олеся Жуковень

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