Качество более 16 тысяч км дорог проверят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог МИИР РК начал проводить инструментальный мониторинг и оценку фактического состояния автомобильных дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал министерства.

«До конца года Центр качества проведет инструментальный мониторинг 4665 км дорог. Таким образом, в «Систему управления дорожными активами» будут интегрированы расположение дорог, геометрические параметры, дорожные конструкции, обстановка пути, интенсивность и состав транспортного потока», - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ведомстве, станет известно техническое состояние дорог и сводная ведомость дефектов.

На сегодня уже произведена диагностика 819 км дорог.