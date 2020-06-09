Качество более 16 тысяч км дорог проверят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный центр качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог МИИР РК начал проводить инструментальный мониторинг и оценку фактического состояния автомобильных дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал министерства.
«До конца года Центр качества проведет инструментальный мониторинг 4665 км дорог. Таким образом, в «Систему управления дорожными активами» будут интегрированы расположение дорог, геометрические параметры, дорожные конструкции, обстановка пути, интенсивность и состав транспортного потока», - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в ведомстве, станет известно техническое состояние дорог и сводная ведомость дефектов.
На сегодня уже произведена диагностика 819 км дорог.
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