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Качество автодорог в Актюбинской области предлагают оценить через приложение

26 Октября 2019 22:47
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Качество автодорог в Актюбинской области предлагают оценить через приложение

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинцев призывают принять участие в мониторинге автодорог через специальное мобильное приложение. Об этом рассказали в проектном офисе «Ақтөбе - адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Протяженность дорог в Актюбинской области составляет около 7 тысяч километров. При этом качество дорожного полотна половины автодорог оставляет желать лучшего.

Принять участие в онлайн-мониторинге дорог призывают сотрудники проектного офиса «Ақтөбе - адалдық алаңы».

«Для этого надо загрузить приложение через ссылку на телефон и разрешить приложению геолокацию. Приложение автоматически зафиксирует все дефекты дорожного покрытия и их географические координаты, передавая данные в Центр качества дорожных активов, за счет акселерометра и GPS в смартфонах», - рассказывает главный специалист управления превенции и добропорядочности проектного офиса Нурторе Калдыбаев.

Планируется собрать данные о состоянии дорог во всей стране для принятия управленческих решений.

Приложение выполняет три задачи: сбор информации/данных со смартфонов через акселерометр, GPS; анализ собранных данных; визуализация собранных и обработанных данных, обратной связи и сбора новой информации о качестве дорог и их изменении.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Самал Ендибаева

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