Качественный «скачок» вперед по всем направлениям развития – Ризван Гусейнов о Послании Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доцент UNESCO, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАН Азербайджана, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов поделился мнением о Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ознакомившись с Посланием казахстанскому народу Президента Касым-Жомарта Токаева, можно сказать, что на этом этапе Казахстан претворяет в жизнь проекты, которые, прежде всего, помогут улучшить ситуацию в социальной сфере. В Послании основное внимание уделено вопросам повышения заработных плат и пенсий населения, защиты прав простых граждан, а также ряду социальных реформ в сфере образования, здравоохранения, которые позволят улучшить жизнь казахстанцев. Более того, привлек внимание вопрос о дополнительных мерах по обеспечению свободы слова, проведению митингов и собраний. Это свидетельствует о приверженности Казахстана демократизации»,- отметил Ризван Гусейнов.

В своем отзыве эксперт отмечает, что разгрузка слишком громоздкого государственного аппарата является насущной проблемой не только Казахстана, но и большинства других стран постсоветского пространства. К сожалению, сильно раздутые аппараты государственного управления, госструктуры снижают эффективность и рост благосостояния страны. Безусловно, поручение Главы Казахстана по сокращению в ближайшие годы как минимум на четверть количества госчиновников и структур госуправления даст положительный результат.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев определил и озвучил основные проблемы и расставил необходимые приоритеты и, самое главное, предложил действенные и эффективные механизмы их решения. На мой взгляд, последовательная и полноценная реализация задач, поставленных в Послании, позволит совершить качественный «скачок» вперед по всем направлениям развития»,- поделился Ризван Гусейнов.

Он подчеркнул, что в Послании Президента РК отдельное внимание было уделено великим историческим личностям и событиям.

«Хотел бы отметить, что Золотая Орда «золотыми буквами» вписалась в историю мировой государственности и сделала много открытий. Фактически история Золотой Орды является неотъемлемой частью мировой истории, которая напрямую повлияла на историю большинства стран мира. Опыт Золотой Орды в управлении, налогообложении, транспорта, военного дела, искусства, культуры до сих пор является актуальным и используется в мире»,- заключил Р. Гусейнов.