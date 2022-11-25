Качественным интернетом обеспечат сельские школы Актюбинской области

25 Ноября 2022, 19:44

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Образование в сельских школах Актюбинской области должно стать качественнее. До сентября сельские школы должны быть обеспечены интернетом. Об этом рассказал аким области Ералы Тугжанов в ходе конференции ко дню работников сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, уровень образования на селе необходимо поднимать. В малокомплектных школах Актюбинской области сегодня уровень образования на 15 процентов ниже, чем в городских школах.

«Надо улучшить качество образования на селе. В малокомплектных школах один учитель 5-6 уроков преподает, я это остановил. Сегодня 25 учителей могут преподавать онлайн уроки для детей из отдаленных сел, этот вопрос мы согласовали с Министерством просвещения. Также надо решить вопрос с интернетом, молодежи нужен интернет. До 1 сентября 2023 года в сельских школах планируем полностью решить вопрос с обеспечением интернетом. Сегодня в малокомплектных школах области учатся 14 тысяч сельских детей, их знания на 15 процентов ниже уровня знаний городских школьников», - сказал Ералы Тугжанов.