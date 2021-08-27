Качественную воду получат жители села в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Айнабулак Жанааркинского района Карагандинской области завершается реализация проекта по реконструкции водопровода. Долгое время жители пользовались водой из центральной скважины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежний сельский водопровод вышел из строя ещё в 1998 году. В этом году из районного бюджета выделили деньги на его демонтаж и проведение новых труб протяжённостью около 4 километров. В ближайшее время вода будет подведена к каждому дому. Всего в Айнабулаке 54 двора, в которых живут по 2-3 семьи», – рассказал аким Айнабулакского сельского округа Жангозы Адикамов.

Также улучшили дороги внутри села. В Айнабулаке заасфальтировали три улицы. Асфальт уложили и на участке дороги «Караганды-Самарка-Атасу-Айнабулак» протяжённостью 15 километров.

Улучшения происходят и в селе Кызылжар Жанааркинского района. Здесь тоже привели в порядок дороги на пяти улицах.

«Посёлок Кызылжар входит в категорию развитых сёл. Сейчас там ведётся капитальный ремонт социальных объектов. Основательно преобразился Дом культуры – обновили фасад и внутренние помещения, заменили кровлю», – отметил аким Тугискенского сельского округа Саят Салкебаев.

В рамках спецпроекта «Ауыл - Ел бесігі» в Кызылжаре будет построен хоккейный корт и начат капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта.