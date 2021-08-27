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Качественную воду получат жители села в Карагандинской области

27 Августа 2021 14:08
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Качественную воду получат жители села в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В селе Айнабулак Жанааркинского района Карагандинской области завершается реализация проекта по реконструкции водопровода. Долгое время жители пользовались водой из центральной скважины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Прежний сельский водопровод вышел из строя ещё в 1998 году. В этом году из районного бюджета выделили деньги на его демонтаж и проведение новых труб протяжённостью около 4 километров. В ближайшее время вода будет подведена к каждому дому. Всего в Айнабулаке 54 двора, в которых живут по 2-3 семьи», – рассказал аким Айнабулакского сельского округа Жангозы Адикамов.

Также улучшили дороги внутри села. В Айнабулаке заасфальтировали три улицы. Асфальт уложили и на участке дороги «Караганды-Самарка-Атасу-Айнабулак» протяжённостью 15 километров.

Улучшения происходят и в селе Кызылжар Жанааркинского района. Здесь тоже привели в порядок дороги на пяти улицах.

«Посёлок Кызылжар входит в категорию развитых сёл. Сейчас там ведётся капитальный ремонт социальных объектов. Основательно преобразился Дом культуры – обновили фасад и внутренние помещения, заменили кровлю», – отметил аким Тугискенского сельского округа Саят Салкебаев.

В рамках спецпроекта «Ауыл - Ел бесігі» в Кызылжаре будет построен хоккейный корт и начат капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта.


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#Карагандинская область   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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