Качественную питьевую воду обещают всем казахстанцам к 2025 году

На сегодня в Казахстане централизованным питьевым водоснабжением обеспечены 96,6% сельского и 98,9% городского населения. К концу 2025 года Министерство водных ресурсов и ирригации планирует обеспечить качественной питьевой водой 100% казахстанцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня – Всемирный день водных ресурсов. В 1992 году на конференции ООН по охране окружающей среды и развитию было объявлено, что Всемирный день водных ресурсов будет отмечаться 22 марта.

- Наши предки прекрасно осознавали ценность этого очень важного ресурса. Наша нынешняя задача – не допустить его истощения и использовать имеющуюся воду как можно экономнее. Это относится к каждому из нас, - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Для этого Министерство водных ресурсов и ирригации разработало проект нового Водного кодекса. В новой редакции документа прописаны конкретные меры по сохранению водных ресурсов Казахстана для будущих поколений, обеспечивая при этом устойчивое экономическое развитие.

В новом Водном кодексе приоритет отдается эффективному использованию водных ресурсов, интенсивному внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды. А ответственность за нарушения в водной сфере будет усилена на законодательном уровне.

Кроме того, Правительством утверждена разработанная министерством Концепция развития системы управления водными ресурсами РК на 2024-2030 годы. Концепция предусматривает ряд неотложных мер по строительству 20 водохранилищ, реконструкции 15 водохранилищ и более 14 тысяч километров ирригационных каналов, а также модернизацию гидротехнических сооружений для обеспечения водной безопасности страны и предотвращения дефицита воды.