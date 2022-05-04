Качественной питьевой водой планируют обеспечить 41 село в течение трех лет - Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года в Казахстане планируют строительство и реконструкцию 9 групповых водопроводов. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал глава Минэкологии, в республике имеется 76 групповых водопроводов протяженностью 15,5 тыс. км. Из них в республиканской собственности находятся 39 групповых водопроводов протяженностью 13,4 тыс. км. Они обеспечивают питьевой водой 655 сельских населенных пунктов с численностью населения 1,4 млн человек.

«В этом году запланировано ввести в эксплуатацию Эскулинский водовод, который был начат в 2010 году, а также выделены средства в размере 6,1 млрд тенге на реализацию 18 объектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. Сроки завершения: 2023-2024 годы. В результате будет улучшено водоснабжение в 158 сельских населенных пунктах с общей численностью населения 458 тыс. человек», - сообщил Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

По словам министра, в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» до 2025 года планируется строительство и реконструкция 9 групповых водопроводов общей стоимостью 33 млрд тенге.

«К 2025 году, построив порядка 1,2 тыс. км групповых водопроводов, планируется обеспечить качественной питьевой водой 41 сельский населенный пункт с численностью населения 22,3 тыс. человек. Планируется улучшить водоснабжение 52 сельских населенных пунктов с численностью населения 33 тыс. человек», - доложил Сериккали Брекешев.





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