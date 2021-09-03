«Качественное образование» - На площадке «Азаматтық алаң» прошло заседание с участием экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 3 сентября в онлайн-формате на платформе ZOOM состоялось заседание дискуссионной площадки «Азаматтық алаң» на тему: «Послание Президента народу Казахстана: Качественное образование», передает МИА «Казинформ».

В работе диалоговой площадки приняли участие эксперты института, общественные деятели и специалисты в области образования.

Председатель НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» Асылбек Есенбаев отметил, что Глава государства в своем Послании озвучил важные аспекты в сфере образования:

«Президент показал свое системное видение ситуации: нехватка мест в школах, удаленный формат обучения, мотивация и квалификация педагогов, дополнительная поддержка талантливых детей и детей из социально уязвимых семей, работа с NEET молодежью в рамках технического и профессионального образования. Подробно отмечены и вопросы развития науки. Важный акцент поставлен на подготовке IT-специалистов».

Между тем, Глава КИОР считает, что при выборе специальности нынешней молодежи необходимо обращать внимание не на престижность профессии, а на ее полезность для общества:

«Мы достаточно давно говорим об огромном аграрном потенциале Казахстана. В этом же Послании Глава государства еще раз подтвердил тезис, что наш агропромышленный сектор, должен стать одной из ключевых точек роста национальной экономики. Человеческий капитал является ключевым для развития любого сектора экономики. Но нехватка кадров для агропромышленного сектора очевидна уже сейчас. И помимо других факторов она обусловлена тем, что это просто-напросто не престижно. Если раньше все стремились стать экономистами, финансистами и юристами, то сегодня тренды смещаются в сторону IT или общих управленческих специальностей вроде MBA».

«Касым-Жомарт Токаев дал поручение внести изменения и дополнения в законопроект о науке, отметив, что развитие науки – наш важнейший приоритет. Я думаю, что это инвестиции в будущее. Пандемия коронавируса внесла ряд изменений в систему образования. Все высшие учебные заведения мира призваны переосмыслить информационные технологии и цифровые системы, получить единую техническую базу. Стоит отметить, что система дистанционного обучения дает нам преимущества. Например, с учеными из зарубежных стран, сегодня мы договариваемся о выгодных условиях через систему дистанционного обучения», - сказал в своем выступлении Председатель Правления Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева Талгат Нарикбаев.

Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мельдебекова рассказала, что на сегодняшний день ведется работа по восполнению пробелов в дистанционном обучении с систематической адаптацией и изменением к учебных программам:

«Проект «Цифровое образование» также будет продолжен. В рамках данного проекта будут проведены уроки по правильному использованию цифровых возможностей и уроки по оказанию всесторонней помощи учащимся».

«Есть школы, которые обучаются в три смены. Вполне возможно, что этот вопрос в будущем создаст проблемы. Важно, чтобы система образования в мегаполисах и сельских школах не отличалась. Если сельские школы будут уступать городским, это может создать «дикую» миграцию. Нужна четкая системность в данном вопросе», - заявил директор гимназии 90 г. Нур-Султан Аятжан Ахметжанұлы.