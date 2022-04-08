Качественная питьевая вода «придет» в 55 сел СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На встрече с сельчанами аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поделился планами по ремонту дорог и водоснабжению сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К. Аксакалов отметил, что за пять лет отремонтировали три тысячи километров дорог по области.

«У нас девять тысяч километров дорог. Еще четыре тысячи – внутри поселков. За этот период заасфальтировали улицы 100 сел. Не все, понятно. Но главное – начать. И постепенно каждый год выделять средства на асфальтирование дорог в селах», - считает К. Аксакалов.

Глава региона отметил, что большое значение для сельчан имеет водоснабжение. За последние пять лет подали и улучшили водоснабжение в 138 селах. Завели воду в дома 6,5 тысяч семей.

«Вода в доме – важнейший объем работы, который нужен. Сам знаю об этом не понаслышке. Когда жил и работал в селе, приходилось таскать ведрами из колодца. И помню, как радовались, когда вода появилась в доме. Прекрасно понимаю ощущения людей, которые завели воду в дома. Вода в колодце – это еще недостаточно. Надо заводить в дом. Всегда на таких встречах прошу сельхозтоваропроизводителей помочь жителям снизить расходы. Потому что это существенные затраты для сельчан», - сказал К. Аксакалов.

В этом году работы по водоснабжению пройдут в 55 селах.