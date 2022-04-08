РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    Качественная питьевая вода «придет» в 55 сел СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На встрече с сельчанами аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поделился планами по ремонту дорог и водоснабжению сел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    К. Аксакалов отметил, что за пять лет отремонтировали три тысячи километров дорог по области.

    «У нас девять тысяч километров дорог. Еще четыре тысячи – внутри поселков. За этот период заасфальтировали улицы 100 сел. Не все, понятно. Но главное – начать. И постепенно каждый год выделять средства на асфальтирование дорог в селах», - считает К. Аксакалов.

    Глава региона отметил, что большое значение для сельчан имеет водоснабжение. За последние пять лет подали и улучшили водоснабжение в 138 селах. Завели воду в дома 6,5 тысяч семей.

    «Вода в доме – важнейший объем работы, который нужен. Сам знаю об этом не понаслышке. Когда жил и работал в селе, приходилось таскать ведрами из колодца. И помню, как радовались, когда вода появилась в доме. Прекрасно понимаю ощущения людей, которые завели воду в дома. Вода в колодце – это еще недостаточно. Надо заводить в дом. Всегда на таких встречах прошу сельхозтоваропроизводителей помочь жителям снизить расходы. Потому что это существенные затраты для сельчан», - сказал К. Аксакалов.

    В этом году работы по водоснабжению пройдут в 55 селах.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Вода Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!