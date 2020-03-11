Кабмин Украины ввел карантин по всей стране на три недели

КИЕВ.УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Кабинет министров на своем заседании принял решение о введении сроком на три недели карантина в учебных заведениях, а также утвердил ряд других мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Такое сообщение вышло на Правительственном портале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УКРИНФОРМ.

«Запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели», - говорится в сообщении.

КМУ предложил введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Кроме того, принято решение закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту «Борисполь».

Как сообщал Укринформ, Премьер-Министр Денис Шмыгаль 9 марта утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

10 марта состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором обсуждались вопросы противодействия распространению коронавируса. Участие в нем приняли Премьер-Министр Денис Шмыгаль, профильные министры, представители силового блока и председатели облгосадминистраций (ОГА). Ведомства представили свои предложения по мерам, которые необходимо принять для противодействия распространению вируса. Тогда руководители ОГА заверили, что регионы готовы к случаям заболевания. Уже определены медицинские учреждения, которые могут быть использованы для обсервации в случае обнаружения коронавируса среди украинских граждан. Также отмечалось, что до конца недели будет создана комиссия, которая будет осуществлять проверку всех объектов обсервации.

Согласно последним данным карты глобального распространения коронавируса, созданной Исследовательским центром системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в мире зафиксировано 120 944 случая заражения вирусом, 65977 человек выздоровели, 4365 человек умерли.