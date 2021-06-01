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    11:00, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Кабмин создаст дорожную карту по обеспечению безопасности детей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дорожную карту касательно безопасности детей разработает Кабмин РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание надо уделить безопасности наших детей на улице, в организациях образования, во время отдыха. Как вы знаете, Глава государства поручил отработать алгоритм действий педагогов и детей в чрезвычайных ситуациях с проведением соответствующих учений и разъяснительной работы», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Он поручил в течение двух недель министерствам образования, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, акиматам регионов подготовить Дорожную карту по обеспечению объектов образовательной и досуговой сферы инфраструктурой безопасности.

    «Особое внимание системам видеонаблюдения и их интеграции с Центрами оперативного управления полиции, наличию «тревожных кнопок» и оперативному реагированию. Всю эту работу следует завершить до начала учебного года. Этот вопрос мы еще раз рассмотрим на заседании Правительства», - заключил глава Правительства.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Общество
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