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Кабины для тракторов «Беларус» будут производить в Костанайской области

3 Декабря 2021 17:45
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Кабины для тракторов «Беларус» будут производить в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области строится завод по производству кабин для тракторов «Беларус». Об этом на брифинге в СЦК сообщил глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Совместно с Минским тракторным заводом строится завод по производству кабин для тракторов «Беларус», мощностью 10 тыс. кабин в год», - сказал Архимед Мухамбетов.

По данным акимата, стоимость проекта составляет 4,2 млрд тг, его реализация позволит создать около 100 рабочих мест, срок запуска - 2022 год.

«Проект направлен на увеличение уровня локализации действующего производства тракторов «Беларус». При этом в ближайших планах предприятия построить еще два производственных корпуса, общей площадью 16 тыс. кв.м. с целью налаживания производства дизельных двигателей на трактора, пластиковых деталей (капот, крыша кабина, крылья), портальных мостов», - добавил Архимед Мухамбетов.



Фото: investreestr.kurganobl.ru
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#Костанайская область   #Промышленность   #Беларусь  
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Автор:

Серик Сабеков

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