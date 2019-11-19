Кабинеты казахского языка откроют в школах двух районах Астраханской области

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Фонд «Отандастар» и ВАК «Всемирная ассоциация казахов» расширяют горизонты своей просветительской деятельности. Кабинеты онлайн-изучения казахского языка откроются в двух районах Астраханской области Российской Федерации, передает МИА «Казинформ».

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Семибугоренская средняя школа имени Никиты Искакова» отдельный кабинет отведен для казахского языка. Элементы казахской национальной культуры, искусства, предметы быта и, конечно, литература представлены в кабинете. Свое почетное место здесь нашли и подарки из столицы Казахстана – книги Қастерлі қалам, привезенные представителем фонда «Отандастар» Саби Туйтебековым. Официальное открытие кабинета состоится чуть позже, когда ценные подарки от фонда – телевизоры, видеокамеры, ноутбуки – прибудут к адресату.

Директор школы Римма Ибрагимова тепло приветствовала гостя из Казахстана и поблагодарила фонд «Отандастар» за внимание к соотечественникам.

Второй кабинет откроется в селе Калинино Володарского района. Как отметил директор Калининской средней школы имени академика Ережепа Мамбетказиева Арман Нурлиев, кабинет казахского языка будет оснащен самым современным оборудованием, предоставленным фондом «Отандастар».





Село Калинино можно смело назвать казахским аулом, поскольку 99,9 процентов населения составляют казахские семьи. Согласно официальным данным, в Астраханской области РФ проживают около 160 тысяч этнических казахов. Большинство из них – в сельской местности. Они используют все возможности для сохранения национальных традиций. Открытие фондом «Отандастар» кабинетов по изучению казахского языка стало еще одной возможностью наших зарубежных соотечественников стать ближе к своей исторической родине.







