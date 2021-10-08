Кабинеты инклюзивного образования открыли в школе Шахтинска

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В общеобразовательной школе №11 города Шахтинска отрылись кабинеты психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях инклюзивного образования. В учебном заведении 18 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь особенные дети получают квалифицированную помощь рядом с домом. Занимаются с учащимися психолог, дефектолог и логопед. Каждый из кабинетов разделён на функциональные зоны: консультирование, индивидуальная и групповая работа, игровая комната и зона релаксации. Есть вся необходимая методическая литература и дидактические пособия. Занятия проходят индивидуально и в группах до пяти человек.

«Дети у нас разновозрастные, но большая часть обучается в начальной школе. Из них 12 ходят в школу, а шесть находятся на домашнем обучении. Наши специалисты для коррекционного развития детей используют арт-терапию, релаксационные методы, психогимнастику», - говорит заместитель директора по учебной работе Валентина Колосовская.

Консультации и помощь будут оказывать также родителям особенных ребят и педагогам, у которых они занимаются.