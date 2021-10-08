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    20:08, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Кабинеты инклюзивного образования открыли в школе Шахтинска

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    ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В общеобразовательной школе №11 города Шахтинска отрылись кабинеты психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях инклюзивного образования. В учебном заведении 18 детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Теперь особенные дети получают квалифицированную помощь рядом с домом. Занимаются с учащимися психолог, дефектолог и логопед. Каждый из кабинетов разделён на функциональные зоны: консультирование, индивидуальная и групповая работа, игровая комната и зона релаксации. Есть вся необходимая методическая литература и дидактические пособия. Занятия проходят индивидуально и в группах до пяти человек.

    «Дети у нас разновозрастные, но большая часть обучается в начальной школе. Из них 12 ходят в школу, а шесть находятся на домашнем обучении. Наши специалисты для коррекционного развития детей используют арт-терапию, релаксационные методы, психогимнастику», - говорит заместитель директора по учебной работе Валентина Колосовская.

    Консультации и помощь будут оказывать также родителям особенных ребят и педагогам, у которых они занимаются.


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