Кабинеты домбры открывают в павлодарских школах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарских школах ко Дню Независимости открывают кабинеты домбры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан в двух школах Павлодара открываются кабинеты домбры», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

В школе № 18 областного центра уже состоялось торжественное открытие кабинета. В этом учебном заведении в двух группах ведётся домбровый кружок для 40 учащихся вторых-одиннадцатых классов.

«В этих группах ведут занятия два педагога для начинающих и для учащихся, продолжающих обучение. Кабинет располагает 20 инструментами, стендами с аудиозаписями, народными ударными музыкальными инструментами, методической и учебной литературой», - уточнили в управлении.

Двенадцатого декабря в школе-гимназии № 9 Павлодара открывает свои двери кабинет домбры, подаренный выпускником 1998 года Евгением Суслиным.

«В настоящее время в школах города действуют 98 домбровых кружков с охватом 1800 детей», - привели статистику в учреждении.