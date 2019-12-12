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вчера 23:59
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Кабинеты домбры открывают в павлодарских школах
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В павлодарских школах ко Дню Независимости открывают кабинеты домбры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан в двух школах Павлодара открываются кабинеты домбры», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.
В школе № 18 областного центра уже состоялось торжественное открытие кабинета. В этом учебном заведении в двух группах ведётся домбровый кружок для 40 учащихся вторых-одиннадцатых классов.
«В этих группах ведут занятия два педагога для начинающих и для учащихся, продолжающих обучение. Кабинет располагает 20 инструментами, стендами с аудиозаписями, народными ударными музыкальными инструментами, методической и учебной литературой», - уточнили в управлении.
Двенадцатого декабря в школе-гимназии № 9 Павлодара открывает свои двери кабинет домбры, подаренный выпускником 1998 года Евгением Суслиным.
«В настоящее время в школах города действуют 98 домбровых кружков с охватом 1800 детей», - привели статистику в учреждении.
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