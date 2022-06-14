14 Июня 2022 12:58

Кабинета и кресла пока у меня нет - глава Миннауки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек пока не знает, сколько составляет его зарплата в должности главы нового ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр науки и высшего образования ответил на вопрос по поводу своей зарплаты.

«Я не знаю, первый день на работе. Министерства еще нет как юридического лица. Я даже сам себя еще не могу нанять на работу. Это все мне нужно будет месяц, два – выстраивать с нуля», - прокомментировал Саясат Нурбек журналистам после заседания Правительства.

«Вы должны понять, что я даже сейчас не могу заняться содержательной работой. Мне придется создать Министерство, нанять себя на работу и потом нанимать людей и все делать», - пояснил он.

При этом журналисты поинтересовались, как ему уже работается в должности министра.

«У меня нет ни кабинета, ни здания, ни кресла, ни штата. Кресло еще нужно найти. Кабинет только будут выдавать. Пока мы находимся в здании бывшего Министерства образования и науки. Сегодня началось разделение министерства на две части. Это немного сложный процесс. Сейчас на нас ложится огромная административная ответственность», - прокомментировал С. Нурбек.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек назвал ключевые направления нового ведомства.

Как ранее сообщалось, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сегодня принес присягу в Правительстве.

Минобразования Казахстана разделили на два ведомства – Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.





Фото: bilimdinews.kz