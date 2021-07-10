Кабинет семейной медиации открыли в Костанае
Как отмечают в облсуде, заключение и расторжение брака регистрируют местные исполнительные органы в лице соответствующих отделов РАГС. При этом прием заявлений наряду с органами РАГС осуществляется также на альтернативной основе некоммерческим акционерным обществом «Государственная корпорация «Правительство для граждан», через веб-портал «электронного правительства».
«Именно поэтому кабинет семейной медиации открыт непосредственно в здании РАГС Костаная как органа, осуществляющего регистрацию заключения и расторжения брака. В кабинете медиации проходят консультации, беседы с гражданами, подавшими заявления на регистрацию брака, разъяснение основных положений института брака, прав и обязанностей супругов, алиментных обязательствах членов семьи», - рассказали в пресс-службе облсуда.
В ходе консультаций будущим семейным парам разъясняют положения о режиме совместного имущества и преимуществах заключения брачного договора.
Ведется также работа с парами, подавшими заявления о расторжении брака. с целью разрешения семейных споров в досудебном порядке, сохранения семьи. В необходимых случаях бесплатно предоставляется помощь
Также необходимо отметить, что в Кабинете семейной медиации осуществляют консультацию специалисты проекта «Отбасы Help», находя проблему развода и причину разногласий, помогают их решить.