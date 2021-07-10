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    22:23, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Кабинет семейной медиации открыли в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - По инициативе Костанайского областного суда в Отделе регистрации актов гражданского состояния города Костаная открыт специализированный Кабинет семейной медиации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службы Костанайского облсуда.

    Как отмечают в облсуде, заключение и расторжение брака регистрируют местные исполнительные органы в лице соответствующих отделов РАГС. При этом прием заявлений наряду с органами РАГС осуществляется также на альтернативной основе некоммерческим акционерным обществом «Государственная корпорация «Правительство для граждан», через веб-портал «электронного правительства».

    «Именно поэтому кабинет семейной медиации открыт непосредственно в здании РАГС Костаная как органа, осуществляющего регистрацию заключения и расторжения брака. В кабинете медиации проходят консультации, беседы с гражданами, подавшими заявления на регистрацию брака, разъяснение основных положений института брака, прав и обязанностей супругов, алиментных обязательствах членов семьи», - рассказали в пресс-службе облсуда.

    В ходе консультаций будущим семейным парам разъясняют положения о режиме совместного имущества и преимуществах заключения брачного договора.

    Ведется также работа с парами, подавшими заявления о расторжении брака. с целью разрешения семейных споров в досудебном порядке, сохранения семьи. В необходимых случаях бесплатно предоставляется помощь медиатора и психолога.

    Также необходимо отметить, что в Кабинете семейной медиации осуществляют консультацию специалисты проекта «Отбасы Help», находя проблему развода и причину разногласий, помогают их решить.



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