Кабинет семейной медиации открыли в Костанае

«Именно поэтому кабинет семейной медиации открыт непосредственно в здании РАГС Костаная как органа, осуществляющего регистрацию заключения и расторжения брака. В кабинете медиации проходят консультации, беседы с гражданами, подавшими заявления на регистрацию брака, разъяснение основных положений института брака, прав и обязанностей супругов, алиментных обязательствах членов семьи», - рассказали в пресс-службе облсуда.

В ходе консультаций будущим семейным парам разъясняют положения о режиме совместного имущества и преимуществах заключения брачного договора.

Ведется также работа с парами, подавшими заявления о расторжении брака. с целью разрешения семейных споров в досудебном порядке, сохранения семьи. В необходимых случаях бесплатно предоставляется помощь медиатора и психолога.

Также необходимо отметить, что в Кабинете семейной медиации осуществляют консультацию специалисты проекта «Отбасы Help», находя проблему развода и причину разногласий, помогают их решить.



