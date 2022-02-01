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Кабинет психолого-педагогической коррекции открылся в Караганде

1 Февраля 2022 21:30
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Кабинет психолого-педагогической коррекции открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на базе школы-лицея имени Сламии Саттарова открылся кабинет психолого-педагогической коррекции № 6. В нёем смогут заниматься дети с задержкой развития от 0 до 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ежегодно кабинет коррекции будет помогать более чем 140 детям с различными нарушениями в развитии, в том числе с расстройствами аутистического спектра. Все услуги специалистов бесплатные. Курс коррекционной психолого-педагогической поддержки длится от трех до 12 месяцев.

«На Юго-Востоке не было таких кабинетов. И родителям приходилось возить детей в город, Майкудук. Поэтому была необходимость открыть кабинет в шаговой доступности. К нам могут приходить дети, не охваченные спецобразованием и имеющие соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Сейчас у нас идет набор», – говорит исполняющая обязанности директора КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции № 6» Светлана Эльсиева.

Посещая кабинет психолого-педагогической коррекции, дети будут заниматься с логопедом, дефектологом, преподавателями музыкальной ритмики и лечебной физкультуры. Также их будет наблюдать психолог. Детей вовлекут в групповые и подгрупповые занятия по индивидуальным развивающим и коррекционно-развивающим программам.

«Все наши кабинеты оснащены современным специальным оборудованием для занятий лечебной физкультурой, музыкальной ритмикой. Кроме того, есть комнаты Монтессори, сенсорная, социально-бытовой ориентировки, специалистов, то есть сурдо-, тифлопедагогов, логопеда», – отметила Светлана Эльсиева.

В кабинете лечебной физкультуры есть оборудование для реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: брусья для ходьбы, горка для обучения ходьбе, шведская стенка, тренажер мозжечковой стимуляции «Баламетрикс», качели для развития вестибулярного аппарата.


Кабинет Монтессори разделен на пять зон: практическую, сенсорную, языковую, космическую и математическую. В сенсорной комнате установлены сухой бассейн, воздушно-пузырьковая колонна, гироскопический душ, световой стол, кресло для релаксации и зеркальный шар.

В комнате социально-бытовой ориентировки дети учатся таким основным навыкам, как приготовление пищи, стирка, глажка и так далее.



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#Карагандинская область   #Образование   #Здравоохранение  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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