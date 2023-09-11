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    05:18, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кабинет психолого-педагогической коррекции открыли в Сарани

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    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Кабинет психолого-педагогической коррекции № 8 для детей с особыми образовательными потребностями открылся в городе Сарань Карагандинской области. Он рассчитан на одновременное пребывание 50 подопечных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Получать комплексную психолого-педагогическую помощь могут дети от рождения и до 18 лет на основании заключения и рекомендаций ПМПК и с согласия родителей или законных представителей.

    Кабинет коррекции расположен в здании специальной школы-интерната № 9.

    «На сегодняшний день к нам уже записались 15 детей с нарушениями в психофизическом развитии. Они будут заниматься по индивидуальным планам и расписанию. У нас есть дефектолог, логопед, психолог, кабинет сенсорики, ритмики, учебные кабинеты, а также комната социально-бытовой ориентировки. То есть дети смогут адаптироваться к быту и научатся владеть своим телом. Раньше родители возили их в Караганду, где они занимались платно. В нашем центре они смогут получать все услуги бесплатно», – сообщила руководитель КППК № 8 Куралай Кулмагамбетова.

    В новом центре создана безбарьерная среда. Предусмотрены пандусы, тактильные дорожки, поручни, информационные таблички, отсутствуют пороги. Штат специалистов состоит из 17 человек, есть необходимое оборудование для организации коррекционно-развивающих занятий.


    Теги:
    Карагандинская область Здравоохранение Образование Социальная поддержка
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