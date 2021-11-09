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Кабинет поддержки инклюзивного образования открылся в Сандыктауском районе Акмолинской области

9 Ноября 2021 06:27
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Кабинет поддержки инклюзивного образования открылся в Сандыктауском районе Акмолинской области

САНДЫКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Сандыктауском районе Акмолинской области открылся кабинет поддержки инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, важным мероприятием в Сандыктауском районе стало открытие кабинета поддержки инклюзивного образования в общеобразовательной школе №1 села Балкашино.

«Поддержка детей с особыми потребностями является одним из приоритетов инициированного Лидером партии Nur Otan Нурсултаном Назарбаевым проекта «Кедергісіз келешек – Будущее без барьеров» и предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями», - отметили в ведомстве.

Учащиеся школы теперь имеют возможность получить помощь в соответствии со своими потребностями, не отрываясь от основного учебного процесса в общеобразовательном классе.

Специалисты кабинета, а это дефектолог, логопед, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагог-ассистент, организуют психолого-педагогическую коррекционно-развивающую работу с детьми с особыми образовательными потребностями. Они разрабатывают индивидуальную программу развития, обучают по этой программе детей и ведут консультационную поддержку родителей детей с особыми образовательными потребностями.

«Кабинет поддержки инклюзивного образования посещают 10 учеников с 0 по 4 классы. Дети посещают общеобразовательные уроки и по заключению и рекомендациям психолого-медико-педагогической консультации обучаются по сокращенной и адаптивной учебной программе», - резюмировали в вдеомстве.

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#Акмолинская область   #Образование  
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Автор:

Оксана Матасова

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