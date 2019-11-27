Кабинет поддержки инклюзии открыли в столичной школе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев и аким столицы Алтай Кульгинов посетили новую школу-лицей №88. Сегодня презентовали реализацию проекта «Каждый ребенок достоин школы» - в школе-лицее открыли кабинет поддержки инклюзии для детей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

«Школьники получают возможность воспитываться в общих группах наравне со сверстниками и получать необходимую индивидуальную поддержку каждый день без отрыва от общеобразовательного процесса», - сказала председатель попечительского Совета КФ «Болашак» Динара Чайжунусова.

Кабинет поддержки инклюзии школы-лицея № 88 открыт на спонсорские средства компании «Шеврон» и стал шестым кабинетом в рамках проекта «Каждый ребенок достоин школы» корпоративного фонда «Болашак».









«Практически с первых дней нашей работы в Казахстане, партнерство «Шеврона» с республикой насчитывает более 26 лет», - сказала представитель компании Жанар Кошпанова, «мы поддерживаем медучреждения страны, внедряем международные стандарты и знакомим местных специалистов с лучшими международными практиками. Это наш вклад в социально-экономическое развитие Казахстана».

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев подчеркнул важность тесного взаимодействия государства, общественных организаций и иностранных предприятий в реализации соцпроектов, в частности, направленных на поддержку детей с инвалидностью.

Аким столицы Алтай Кульгинов во время встречи с учениками отметил, что они первые учащиеся этой школы, «ваша школа является одной из ведущих, трудитесь ради знаний, мы создаём и будем создавать для этого все условия, выражаю благодарность компании «Шеврон» за сотрудничество и помощь». Также аким столицы подчеркнул, что кабинеты инклюзии также будут открывать в других школах города.





Родители выразили огромную благодарность и отметили значимость подобных инклюзивных кабинетов. Помимо этого в школе-лицее №88 также открыли кабинет гидропоники - с помощью технологий школьники смогут выращивать растения на беспочвенной основе; и кабинет лаборатории, здесь ученики смогут проводить опыты по физике и химии.

В беседе с учителями вице-премьер отметил, что по поручению Елбасы и Главы государства принимаются конкретные меры по повышению статуса педагогов. Соответствующий законопроект уже находится в стенах парламента.

«Руководством страны уделяется особое внимание развитию сферы образования и поддержки детей. По всей стране строятся новые современные школы, повышается заработная плата и условия работы учителей. В свою очередь вы должны приложить максимум усилий для того, чтобы воспитать образованное и достойное поколение казахстанцев», - обратился Бердибек Сапарбаев к педагогам.



