Кабинет МРТ открылся в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев принял участие в открытии кабинета магнитно-резонансной томографии на базе акмолинской Многопрофильной областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Магнитно – резонансный томограф Signa Creator мощностью 1,5 Тесла стоимостью 568,5 млн тенге был приобретен благодаря поддержке областного акимата за счет средств местного бюджета.

Как было отмечено, GE SIGNA Creator 1.5T — это современный магнит с высокими показателями однородности поля с технологией «нулевого выкипания гелия», который обеспечивает высокое качество изображений даже в сложных условиях. С помощью новейших приложений экспертного уровня возможно выполнять сканирование центральной нервной системы, опорно-двигательной системы, многоплоскостную визуализацию с возможностью количественного анализа, исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза, МРТ головы, молочных желез и многое другое.

«С 2018 года у нас была большая проблема, ввиду поломки старого МРТ, население области страдало от этого. В рамках системы обязательного социального медицинского страхования обследования теперь будут проводиться бесплатно. Пациентам достаточно взять направление у своего участкового врача. Тот, кто торопится, может пройти обследование на платной основе. Стоимость от 16 тысяч тенге в зависимости от сложности», - отметил директор акмолинской Многопрофильной областной больницы Нурлан Жаров.

Отметим, что на сегодняшний день это единственный магнитно-резонансный томограф в бюджетных организациях Акмолинской области.