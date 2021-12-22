Кабинет МРТ открыли в Костанайской областной больнице

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня в Костанайской областной больнице открыли кабинет МРТ. Об этом в Instagram сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Магнитно-резонансный томограф производства Siemens, Германия. Это современный МРТ-аппарат мощностью 1,5 тесла. Оборудование позволяет проводить исследования на самом высоком уровне. Спектр исследований достаточно широкий - весь организм человека. Исследование для граждан, являющихся участниками системы ОСМС, будет проводиться бесплатно», - сообщил в своём посте глава региона.

Всего же, по его информации, за период пандемии выделено 12,4 млрд тенге на материально-техническое оснащение медицинских организаций области.

«Приобретены 2 аппарата МРТ, 8 единиц аппаратов КТ, 37 единиц аппаратов УЗИ, 8 единиц цифровых маммографических рентгеновских систем,- добавил А. Мухамбетов. — Увеличилась оснащенность МРТ аппаратами в 3 раза, компьютерными томографами в 2 раза, цифровыми рентгенами в 1,5 раза. В настоящее время в области функционирует 16 аппаратов КТ».