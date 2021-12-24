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Кабинет компьютерной томографии открылся в Тупкараганском районе Мангистауской области

24 Декабря 2021 20:45
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Кабинет компьютерной томографии открылся в Тупкараганском районе Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Форт-Шевченко в честь 30-летия Независимости страны при Тупкараганской районной централизованной больнице введен в эксплуатацию кабинет компьютерной томографии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В церемонии открытия кабинета приняли участие писатель-драматург, заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена «Курмет» Алтыншаш Жаганова, заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова и аким района Айбек Косуаков.

«Сегодня знаменательное событие не только для центральной районной больницы, но и для жителей всего района. Причина этого, как вы хорошо знаете, заключалась в том, что в период пандемии коронавируса некоторые медицинские приборы были востребованы. С этой точки зрения важно усилить материальную базу поликлиники как для жителей населенных пунктов, так и для городского населения на территории района. Современная компьютерная томография, которая сегодня вводится в эксплуатацию, не требует осмотра и посещения нашими жителями города Актау, который находится в 130 километрах. Это большая радость»,- сказала руководитель Тупкараганской центральной районной больницы Гульшат Шалабаева.

Стоит отметить, что из года в год повышается внимание к качеству медицинских услуг, которые являются главным показателем социального положения населения. Первый в районе компьютерный томографический кабинет, оснащенный новейшим оборудованием, спонсируется местной компанией «Total E&P Dunga GmbH» в рамках сотрудничества и развития социальных программ.


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#Здравоохранение   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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