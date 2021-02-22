Кабинет компьютерной томографии открыли в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Кабинет компьютерной томографии начал свою работу в консультативно-диагностическом центре поликлиники №1 города Балхаша. Для его открытия за счёт средств областного бюджета был куплен компьютерный томограф ANKE ANATOM 64 FIT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Система ANATOM 64 FIT обеспечивает высокое качество изображения, благодаря чему можно проводить быстрые малоинвазивные вмешательства, ставить диагноз.

На сегодняшний день компьютерная томография является одним из самых эффективных методов обследования. Одно из важных её преимуществ - диагностирование болезни на ранних стадиях. Широкое применение КТ получила в травматологии, хирургии, онкологии, неврологии, пульмонологии, урологии, гинекологии и т.д.