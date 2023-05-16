Кабинет досудебного расследования и цифровых компетенций открыли в карагандинском вузе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На юридическом факультете Карагандинского университета имени академика Е. А. Букетова открылся кабинет досудебного расследования и цифровых компетенций. Организация и оформление учебного пространства стали возможны благодаря сотрудничеству вуза с департаментом полиции Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кабинет оснащен наглядными пособиями, учебным оборудованием и техническими средствами обучения. Здесь будут проводиться практические и лабораторные занятия по дисциплинам «Уголовно-процессуальное право РК», «Электронное уголовное дело», «Практикум по уголовному процессу».

«Департамент полиции заключил с университетом меморандум о взаимном сотрудничестве по подготовке студентов в ряды казахстанской полиции. В кабинете будут проходить обучающие занятия сотрудниками следственных подразделений. Студенты узнают, как вести электронные дела – это регистрация преступления, ход расследования уголовного дела до момента наступления приговора. К нам часто приходят студенты для прохождения практики, после чего они назначаются на должность», – сказала Жанна Акижанова, старший следователь по особо важным делам следственного управления департамента полиции.

По словам профессора кафедры уголовного права, процесса и криминалистики КарУ Ардака Шакенова, учащиеся закрепляют теорию на практике.

«На юридическом факультете обучается около 200 студентов, которые после окончания университета будут работать в следственных подразделениях. Благодаря ДП у них есть возможность ознакомиться с протоколами в онлайн-режиме, причем все действия можно согласовывать с прокуратурой. На сегодняшний день областным департаментом было выдано 20 сертификатов министра внутренних дел выпускникам. Это даст им возможность трудоустройства в следственные подразделения департамента полиции и органы прокуратуры», – отметил Ардак Шакенов.

Также в числе традиционных форм взаимодействия вуза и правоохранительных органов – ознакомительные и проблемные лекции, тренинговые и профессионально ориентированные занятия на базе полигона департамента, выездные мероприятия в отделах полиции.



