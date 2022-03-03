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Кабинет для поддержки детей с особенностями в развитии открыли в Сатпаеве

3 Марта 2022 20:23
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Кабинет для поддержки детей с особенностями в развитии открыли в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В средней школе № 3 города Сатпаева появился кабинет психолого-педагогической коррекции для особенных детей. Помощь здесь смогут получить дети от рождения до 18 лет с задержкой психического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, речи, зрения, слуха, интеллекта, с расстройствами аутистического спектра, аутизмом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Индивидуальные рекомендации по развитию и воспитанию ребёнка с ограниченными возможностями дадут логопед, психолог, дефектолог, тифлопедагог и другие специалисты.

В приоритете психолого-педагогическая поддержка детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) и дошкольников. Срок реабилитации составит от трёх месяцев до года.

Занятия будут проводиться как в индивидуальной, так и подгрупповой и групповой формах. По желанию родителей может быть рассмотрен дистанционный формат.

Ежегодно помощь смогут получить более 100 детей с различными отклонениями в развитии.


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#Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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