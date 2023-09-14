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    15:37, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кабели на 100 млн тенге похитила преступная группа в Атырау

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    Фото: polisia.kz
    Кабели на 100 млн тенге похитила преступная группа в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    8 сентября сотрудники управления криминальной полиции ДП Атырауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали четырех местных жителей района 26, 25 и 24 лет, занимавшихся кражами электрических кабелей на территории Жылыойского района.

    При обыске ГАЗели 24-летнего подозреваемого было изъято около 4 км кабеля высоковольтной линии, который был похищен с 7 по 8 сентября. Подозреваемые, признавшись в содеянном в ходе допроса, показали, что похищенный кабель сдали в пункт приема цветного металла, расположенный в Актобе. В настоящее время в отношении них заведено 16 эпизодических уголовных дел и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Более 100 млн тенге потеряли компании, устанавливавшие опоры электропередач на территории Жылыойского района. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 УК РК.


    Теги:
    полиция Атырауская область Борьба с преступностью Криминал МВД РК Атырау Правоохранительные органы
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