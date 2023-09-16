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    22:38, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кабельное вещание телеканалов прервалось в РК: Минцифры разъяснило ситуацию

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    Кабельное вещание телеканалов и эфир некоторых радиостанций стали недоступны на территории Казахстана. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разъяснило ситуацию, передает МИА «Казинформ».
    «Сегодня 15.09.23 в период длительного прохождения теневых участков Луны и Земли произошел разряд батарейных блоков космического аппарата связи KazSat-3, в результате чего временно был приостановлен действующий сервис по спутниковому телерадиовещанию и спутниковой передачи данных. В настоящее время национальным оператором АО «Республиканский центр космической связи» совместно с разработчиком космического аппарата АО «ИСС имени Академика М.Ф.Решетнева» проводятся работы по восстановлению указанных сервисов», - сообщили в ведомстве.

    Теги:
    Связь, ТВ, IT Происшествия, ЧС Главная
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