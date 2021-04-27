КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кабель на 57 млн тенге похитили в Кызылординской области. В Кызылорде полицейские задержали воров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 апреля в Жанакорганский районный отдел полиции департамента полиции Кызылординской области поступило заявление от руководителя учреждения, расположенного в поселке Шалхия, о краже ценного кабеля из алюминия со строящейся электростанции.

По факту начато досудебное расследование по пункту 1, 3 части 3 статьи 188 УК РК «Кража». Учреждению нанесен ущерб на сумму 56 797 824 тенге.

В результате оперативных мероприятий по подозрению в совершении кражи задержаны трое жителей района. С 15 марта по 12 апреля текущего года они тайно похищали дорогостоящий кабель и металлические изделия, после чего пешком доходили до трассы Жанакорган – Шалхия, далее на автомашине перевозили краденое до районного центра. Кабель сдавали в пункт приема металлолома на территории области и отправляли в другие соседние регионы. На сегодня часть похищенных изделий в качестве вещественных доказательств изъята. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Жанакорганского районного отдела полиции. Расследование продолжается.