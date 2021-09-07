Кабана и косулю убили браконьеры в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали пятый факт незаконной охоты с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, ночью участковый инспектор заметил на въезде в село Явленку Есильского района машину, двигавшуюся из зарослей. В багажнике легковушки оказались туши кабана и косули.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Находившиеся в салоне автомобиля двое местных жителей, 33 и 19 лет, признались в браконьерстве и показали места, где убили животных. Никаких разрешительных документов на отстрел животных у сельчан не было.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная охота». Назначены необходимые экспертизы, сумма ущерба устанавливается.

Напомним, сезон охоты в регионе открыли 4 сентября. На этот период полицейские усилят рейды по соблюдению природоохранного законодательства.