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    19:32, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кабана и косулю убили браконьеры в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали пятый факт незаконной охоты с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, ночью участковый инспектор заметил на въезде в село Явленку Есильского района машину, двигавшуюся из зарослей. В багажнике легковушки оказались туши кабана и косули.

    На место прибыла следственно-оперативная группа. Находившиеся в салоне автомобиля двое местных жителей, 33 и 19 лет, признались в браконьерстве и показали места, где убили животных. Никаких разрешительных документов на отстрел животных у сельчан не было.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная охота». Назначены необходимые экспертизы, сумма ущерба устанавливается.

    Напомним, сезон охоты в регионе открыли 4 сентября. На этот период полицейские усилят рейды по соблюдению природоохранного законодательства.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Криминал Экология Правоохранительные органы
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