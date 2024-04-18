К 2030 году вклад ИИ в мировую экономику составит до $15,7 трлн — Минцифры РК
Развитие технологий с применением искусственного интеллекта придает новые импульсы экономическому росту. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин на международном форуме Technowomen Central Asia, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По оценкам экспертов, к 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику составит до 15,7 трлн долларов, что представляет собой увеличение добавленной стоимости на 14% по сравнению с текущим мировым ВВП. Это впечатляющее число подтверждает, что технология ИИ является неотъемлемой частью нашего будущего. И она не только революционизируется способом работы и взаимодействия, но и придает новые импульсы экономическому росту, — сказал Аскар Жамбакин.
Примером успешного применения ИИ в сфере здравоохранения вице-министр назвал стартап IDent в стоматологии, который демонстрирует потенциал технологий в улучшении качества жизни и повышении эффективности работы.
Также, по его словам, цифровизация с применением ИИ помогает в вопросе дебюрократизации госаппарата, обеспечивая организацию бизнес-процессов и повышая инклюзивность.
— В прошлом году один из наших проектов, Цифровая карта «Семья», стал лучшим проектом в мире по цифровой инклюзии. Она позволяет оказывать более 40 услуг социально-уязвимым слоям населения, пенсионерам и другим группам. Мы также создаем условия для развития сферы ИИ в нашей стране. У нас формируется необходимая технологическая инфраструктура в виде разработки национальной платформы ИИ, интегрированы более 90 баз данных, также мощный суперкомпьютер, способный обрабатывать большие объемы информации, которые будут доступны для бизнеса, госорганов и ученых, — отметил Аскар Жамбакин.
Сегодня 21% сотрудников в сфере ИИ — женщины. Об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи при ООН Дорин Богдан-Мартин, выступая на форуме.
— 25 апреля — это день женщин в секторе информационно-коммуникационных технологий. Сегодня 21% сотрудников в сфере ИИ — женщины. На высоких позициях госорганов женщины тоже не занимали большую часть в течение долгого времени. Мы видим, насколько эти показатели маленькие. Сейчас как раз таки то самое время, чтобы поменять это. Потому что технический центр нуждается в инновационных идеях, креативности и решениях женщин, которые пойдут только на улучшение всего человечества. Также важно мотивировать молодых девушек различными учениями и менторскими курсами и вдохновлять их, потому что они лидеры нашего будущего, — сказала она.