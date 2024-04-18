Развитие технологий с применением искусственного интеллекта придает новые импульсы экономическому росту. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин на международном форуме Technowomen Central Asia, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По оценкам экспертов, к 2030 году вклад искусственного интеллекта в мировую экономику составит до 15,7 трлн долларов, что представляет собой увеличение добавленной стоимости на 14% по сравнению с текущим мировым ВВП. Это впечатляющее число подтверждает, что технология ИИ является неотъемлемой частью нашего будущего. И она не только революционизируется способом работы и взаимодействия, но и придает новые импульсы экономическому росту, — сказал Аскар Жамбакин.

Примером успешного применения ИИ в сфере здравоохранения вице-министр назвал стартап IDent в стоматологии, который демонстрирует потенциал технологий в улучшении качества жизни и повышении эффективности работы.

Также, по его словам, цифровизация с применением ИИ помогает в вопросе дебюрократизации госаппарата, обеспечивая организацию бизнес-процессов и повышая инклюзивность.

— В прошлом году один из наших проектов, Цифровая карта «Семья», стал лучшим проектом в мире по цифровой инклюзии. Она позволяет оказывать более 40 услуг социально-уязвимым слоям населения, пенсионерам и другим группам. Мы также создаем условия для развития сферы ИИ в нашей стране. У нас формируется необходимая технологическая инфраструктура в виде разработки национальной платформы ИИ, интегрированы более 90 баз данных, также мощный суперкомпьютер, способный обрабатывать большие объемы информации, которые будут доступны для бизнеса, госорганов и ученых, — отметил Аскар Жамбакин.

Сегодня 21% сотрудников в сфере ИИ — женщины. Об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи при ООН Дорин Богдан-Мартин, выступая на форуме.