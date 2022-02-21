К Земле приближается «потенциально опасный» астероид
БАКУ. КАЗИНФОРМ – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило, что громадный астероид пролетит относительно близко от Земли в следующем месяце, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Newsweek.
По оценкам NASA, астероид 2001 CB21 с приблизительным диаметром 1,3 километра должен пройти мимо Земли 4 марта примерно в 3:00 утра по восточному времени.
Его скорость движения будет составлять более 26 800 миль в час. Для сравнения это примерно в 13 раз быстрее, чем пуля, выпущенная из винтовки, или в 18 раз быстрее, чем максимальная скорость реактивного истребителя.
Хотя в Центре исследований околоземных объектов NASA (CNEOS) заявляют об отсутствии причин для беспокойства, астероид классифицируется как «потенциально опасный».
Тем не менее ему не грозит никакая опасность столкнуться с Землей в обозримом будущем, так как на самом деле в ближайшей точке он будет находиться на расстоянии более 3 миллионов миль, что более чем в 10 раз дальше от нас, чем Луна.
Классификация астероида как «потенциально опасного» не означает, что астероид когда-либо ударит по нам, она дана на основе способности астероида совершать так называемое «угрожающее сближение» с Землей.
Интересно, что 2001 CB21 совершает оборот вокруг Солнца примерно раз в 384 дня, что аналогично собственному орбитальному периоду Земли. Размер этого астероида значительно превышает размеры других его известных аналогов (97%).
Снимок, сделанный 30 января итальянским астроном Джанлукой Маси, показывает, что CB21 2001 находился на тот момент на расстоянии около 35 миллионов километров от Земли.
А 6 марта 2043 года 2001 CB21 в очередной раз приблизится к Земле на расстояние около 4,8 миллионов километров.
Напомним, другой астероид 1994 PC1 с шириной более 1 километра пролетел 18 января относительно близко к Земле.
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