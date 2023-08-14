К зарплате младшего библиотекаря добавят 980 тенге при увеличении зарплаты на 20% - директор Нацбиблиотеки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При увеличении на 20% к зарплате библиотекарей добавятся лишь 980 тенге. Об этом заявила директор Национальной библиотеки Газиза Нургалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы повысить интерес к профессии библиотекаря, нужно соответственно увеличивать заработную плату. В Национальной библиотеке с 25летним стажем получают 170 тысяч тенге. Библиотекари блока С получают 94 тысяч тенге. Предлагается увеличить зарплату на 20%. Однако в связи с ростом цен и другими социальными нуждами, это копейки, когда добавляют в базовую зарплату. Мы изучили, сделали бухгалтерский расчет. Выяснили, что младшему сотруднику к зарплате добавят всего лишь 890 тенге. Этих денег очень мало», - отметила на пресс-конференции Газиза Нургалиева.

По ее словам, хорошей заработной платы для библиотекарей считается 300 тысяч тенге.

Напомним, в Казахстане намерены увеличить заработную плату библиотекарей на 20%. Тем временем, библиотекарь с 25летним стажем работы получает на руки только 140 тысяч тенге.