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    13:43, 14 Август 2023 | GMT +6

    К зарплате младшего библиотекаря добавят 980 тенге при увеличении зарплаты на 20% - директор Нацбиблиотеки

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При увеличении на 20% к зарплате библиотекарей добавятся лишь 980 тенге. Об этом заявила директор Национальной библиотеки Газиза Нургалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чтобы повысить интерес к профессии библиотекаря, нужно соответственно увеличивать заработную плату. В Национальной библиотеке с 25летним стажем получают 170 тысяч тенге. Библиотекари блока С получают 94 тысяч тенге. Предлагается увеличить зарплату на 20%. Однако в связи с ростом цен и другими социальными нуждами, это копейки, когда добавляют в базовую зарплату. Мы изучили, сделали бухгалтерский расчет. Выяснили, что младшему сотруднику к зарплате добавят всего лишь 890 тенге. Этих денег очень мало», - отметила на пресс-конференции Газиза Нургалиева.

    По ее словам, хорошей заработной платы для библиотекарей считается 300 тысяч тенге.

    Напомним, в Казахстане намерены увеличить заработную плату библиотекарей на 20%. Тем временем, библиотекарь с 25летним стажем работы получает на руки только 140 тысяч тенге.


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