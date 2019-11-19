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К выпуску морозоустойчивого дизтоплива приступили в Атырау

19 Ноября 2019 21:35
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К выпуску морозоустойчивого дизтоплива приступили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод запустил производство и отгрузку морозоустойчивого дизельного топлива Khazar с предельной температурой фильтруемости – минус 38 градусов ниже нуля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.

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«С учетом суровых зим во многих регионах Казахстана такое топливо будет широко востребовано среди отечественных потребителей. На сегодняшний день отгружено 3088 тонн. Всего Атырауский НПЗ запланировал отгрузить 3500 тонн в ноябре», –сообщил заместитель председателя правления АО «НК «ҚазМунайГаз» по переработке и маркетингу нефти Данияр Тиесов.

Дизельное топливо Khazar -38 – уникальный для завода и всего Казахстана продукт. Он соответствует экологическому классу К5, то есть имеет минимальное содержание серы и парафинов и не содержит присадок, влияющих на низкотемпературные свойства – это чистый продукт технологического процесса. Производится такое низкозастывающее топливо на единственной в Казахстане установке гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива Prime D Комплекса глубокой переработки нефти.

Напомним, в конце 2018 года АНПЗ произвел несколько видов новых нефтепродуктов: ДТ с ПТФ -25С экологического класса К5 и ДТ с ПТФ –32 (Khazar). Это стало возможным, благодаря запуску новых установок Комплекса глубокой переработки нефти, построенных в рамках масштабной модернизации.

Таким образом, сегодня АНПЗ имеет возможность производить следующие виды зимних дизельных топлив: ДТ с ПТФ -15С, с ПТФ -25С, с ПТФ -32С, с ПТФ -38С.

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Ключевые слова: Энергетика, Атырауская область, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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