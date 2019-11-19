К выпуску морозоустойчивого дизтоплива приступили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод запустил производство и отгрузку морозоустойчивого дизельного топлива Khazar с предельной температурой фильтруемости – минус 38 градусов ниже нуля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.

«С учетом суровых зим во многих регионах Казахстана такое топливо будет широко востребовано среди отечественных потребителей. На сегодняшний день отгружено 3088 тонн. Всего Атырауский НПЗ запланировал отгрузить 3500 тонн в ноябре», –сообщил заместитель председателя правления АО «НК «ҚазМунайГаз» по переработке и маркетингу нефти Данияр Тиесов.

Дизельное топливо Khazar -38 – уникальный для завода и всего Казахстана продукт. Он соответствует экологическому классу К5, то есть имеет минимальное содержание серы и парафинов и не содержит присадок, влияющих на низкотемпературные свойства – это чистый продукт технологического процесса. Производится такое низкозастывающее топливо на единственной в Казахстане установке гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива Prime D Комплекса глубокой переработки нефти.

Напомним, в конце 2018 года АНПЗ произвел несколько видов новых нефтепродуктов: ДТ с ПТФ -25С экологического класса К5 и ДТ с ПТФ –32 (Khazar). Это стало возможным, благодаря запуску новых установок Комплекса глубокой переработки нефти, построенных в рамках масштабной модернизации.

Таким образом, сегодня АНПЗ имеет возможность производить следующие виды зимних дизельных топлив: ДТ с ПТФ -15С, с ПТФ -25С, с ПТФ -32С, с ПТФ -38С.