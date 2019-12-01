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вчера 23:58
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К воспитывающей пятерых детей семье приехал аким СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил многодетную семью и ветерана труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы главы региона, горожанка Анастасия Туркова отметила 80-летний юбилей. Ветеран труда, 27 лет проработала на сапоговаляльной фабрике. Глава региона поинтересовался условиями жизни пенсионерки, поговорил с ней о волнующих пожилую женщину вопросах.
В многодетной семье Кабдулмановых воспитываются пятеро несовершеннолетних ребятишек. Мама Сауле Кабдулманова рассказала акиму области о своем быте, о воспитании подрастающих детей.
«Сауле Кабдулманова воспитывает в своих детях правильные жизненные ориентиры: уважение, взаимопомощь, любовь к труду. Мы постоянно помогаем многодетным семьям. Большие семьи получают от государства квартиры. В этом году свое жилье получили уже 126 многодетных семей», - сказал К. Аксакалов.
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