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К воспитывающей пятерых детей семье приехал аким СКО

1 Декабря 2019 21:45
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К воспитывающей пятерых детей семье приехал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил многодетную семью и ветерана труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы главы региона, горожанка Анастасия Туркова отметила 80-летний юбилей. Ветеран труда, 27 лет проработала на сапоговаляльной фабрике. Глава региона поинтересовался условиями жизни пенсионерки, поговорил с ней о волнующих пожилую женщину вопросах.


В многодетной семье Кабдулмановых воспитываются пятеро несовершеннолетних ребятишек. Мама Сауле Кабдулманова рассказала акиму области о своем быте, о воспитании подрастающих детей.

«Сауле Кабдулманова воспитывает в своих детях правильные жизненные ориентиры: уважение, взаимопомощь, любовь к труду. Мы постоянно помогаем многодетным семьям. Большие семьи получают от государства квартиры. В этом году свое жилье получили уже 126 многодетных семей», - сказал К. Аксакалов.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат,
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Автор:

Олеся Жуковень

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