К виновным примем жесткие меры - Бердибек Сапарбаев об аварии в Жанатасе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аварийная ситуация в центральной котельной КГП «Жанатас Су-Жылу» в городе Жанатасе стала предметом обсуждения на совещании в акимате области под председательством Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима Жамбылской области напомнили, что 9 февраля в городе Жанатасе – административном центре Сарысуского района, где проживает более 20 тысяч человек, из строя вышла центральная котельная.

«Из-за аварии жители остались без тепла и горячей воды. Всего без отопления оказались 92 многоэтажных дома и свыше 40 бюджетных организаций. Подачу тепла удалось восстановить лишь 11 февраля», - сообщили в пресс-службе.

По поручению акима Жамбылской области на место выехали заместитель акима области Улан Жазылбек и аким Сарысуского района Бакытжан Жаксылыков, руководители коммунальных организаций. Были приняты все необходимые меры по стабилизации подачи тепла и горячего водоснабжения. Медицинские учреждения временно обеспечены дополнительными электробытовыми приборами отопления. Создана рабочая группа по выяснению причин технологического останова оборудования и восстановления теплоснабжения города.

По словам специалистов, технологический сбой произошел из-за использования некачественного топлива, поэтому пришлось полностью прочистить систему мазутного хозяйства.

«Трое суток люди вынужденно находились в холодных квартирах и служебных помещениях. Случилось это, прежде всего, из-за безответственного отношения руководства района к служебным обязанностям. Аким района Бакытжан Жаксылыков заверял меня, что в котельной имеется достаточный запас топлива, которого хватит на месяц-полтора. А в итоге выяснилось, что запасов топлива нет. К тому же поставляемый подрядчиком мазут оказался непригодным для использования. В этой связи возникают резонные вопросы. Почему акимат заключил договор поставки с сомнительным подрядчиком? Почему своевременно не отреагировал на поставку некачественного топлива? В этом деле предстоит разобраться компетентным органам. К виновникам будем принимать жесткие меры», - высказался глава региона.

Бердибек Сапарбаев распорядился срочно создать комиссию с участием сотрудников надзорных органов. Эта комиссия должна определить конкретных виновников и внести предложения по их наказанию.

На совещании было высказано предложение отказаться от мазутного оборудования и установить в котельной Жанатаса газотурбинную установку. Тем самым удалось бы решить сразу две задачи: избавиться от устаревшего оборудования и снизить расходы по топливу. Но для этого нужно найти надежного инвестора, уточнили в ведомстве.



