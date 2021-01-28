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К весенним паводкам начали готовится в ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
28 Января 2021, 12:53
К весенним паводкам начали готовится в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане готовятся к весеннему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что местными исполнительными органами и специалистами ДЧС ВКО ведется постоянный мониторинг за основными факторами, которые могут повлиять на высоту весеннего половодья: а именно за количеством снежного покрова и глубиной промерзания почвы.

«По информации филиала РГП «Казгидромет» высота снежного покрова в Восточном Казахстане находится в интервале от 7 до 56 см. Самое большое количество снега выпало в Урджарском районе, минимальное в Абайском. Промерзание почвы свыше одного метра отмечается в районе Алтай, Курчумском, Катон-Карагайском, Абайском, Зайсанском, Кокпектинском, Бородулихинском, Бескарагайском районах», - пояснили в ДЧС ВКО.

В районе Алтай, Катон-Карагайском, Курчумском и Урджарском районах промерзание в текущем году больше, чем в 2018 году. Весной 2018 года промерзание почвы, в совокупности с выпавшими осадками и повышенным температурным фоном в весенний период, привело к существенному влиянию на величину поверхностного стока на всей территории области. Отслеживание и сравнение с данными прошлых лет помогают прогнозировать вероятность половодья, чтобы проинформировать население и привести в готовность аварийные службы.

Напомним, что в Восточно-Казахстанской области, по многолетнему синоптическому прогнозу, паводок на реках области ожидается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня. Интенсивность подъема уровня воды на реках и формирование склоновых потоков может увеличиваться за счет резкого повышения температуры воздуха и осадков в виде дождя.

Особо опасные ситуации складываются в тех районах, где есть незаконное строительство возле акваторий. После подъема воды здания затапливаются, что приносит материальные потери лицам, которые строились возле водоемов без разрешения.

Восточно-Казахстанская область   Паводок   Погода  
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