К весенним паводкам готовятся в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и синоптики филиала «Казгидромет» проводят снегозамеры в оврагах и на полях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, специалисты берут образцы для замера плотности снега и дальнейшего расчета влагозапаса на территории области, проводят снегосъемку.
В Айыртауском районе в Нижнебурлукском сельском округе замеры провели 24 января. Первичные результаты показали, что снег в оврагах увеличился. Среднее значение - 66 см. В прошлом году замеры показывали в два раза меньше - 33 см.
«Средняя плотность 0.24, запас воды в снеге – 77 мм. Работы по снегосъёмке проводятся и на метеостанции в селе Саумалколь и гидропосту в селе Гусаковка. Планируется произвести замеры в этих точках в феврале и марте», - рассказали в пресс-службе.
После непогоды, бушевавшей в регионе в минувшие выходные, вполне вероятно, что цифры изменятся.
По данным пресс-службы, высота снежного покрова по области варьируется от 11 до 77 см.
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