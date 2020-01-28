К весенним паводкам готовятся в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и синоптики филиала «Казгидромет» проводят снегозамеры в оврагах и на полях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, специалисты берут образцы для замера плотности снега и дальнейшего расчета влагозапаса на территории области, проводят снегосъемку.

В Айыртауском районе в Нижнебурлукском сельском округе замеры провели 24 января. Первичные результаты показали, что снег в оврагах увеличился. Среднее значение - 66 см. В прошлом году замеры показывали в два раза меньше - 33 см.

«Средняя плотность 0.24, запас воды в снеге – 77 мм. Работы по снегосъёмке проводятся и на метеостанции в селе Саумалколь и гидропосту в селе Гусаковка. Планируется произвести замеры в этих точках в феврале и марте», - рассказали в пресс-службе.

После непогоды, бушевавшей в регионе в минувшие выходные, вполне вероятно, что цифры изменятся.

По данным пресс-службы, высота снежного покрова по области варьируется от 11 до 77 см.