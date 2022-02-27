К весеннему паводку готовятся в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области готовятся к весеннему паводку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС региона, в целях предотвращения подтопления и снижения возможного ущерба департаментом по чрезвычайным ситуациям Атырауской области разработан «План мероприятий по подготовке, проведению весеннего паводка 2022 года и снижению возможного ущерба на территории Атырауской области.

Организован обмен прогнозной информацией по гидрологическим данным в каскаде Волгоградского и Ириклинского водохранилища с Главными управлениями МЧС Российской Федерации по Астраханской, Волгоградской и Оренбургской областям, а также с РГП «Казгидромет» и Жайык-Каспийской бассейновой инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов в бассейнах рек области.

«На сегодняшний день среднесуточный сброс воды через гидроузел из Ириклинского водохранилища - 15 куб.м/сек. Это достаточно мало. Основной прогноз на период половодья будет составлен с Казгидрометом в первой декаде марта текущего года. По информации из Волгоградской области уровень воды на гидрологических постах на Волге будет близок к среднемноголетним значениям и опасных отметок не превысит», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Также сообщается, что в области для предупреждения и успешной ликвидации ЧС в паводковый период проводится ряд мероприятий. Акиматами районов заготовлены 24 760 штук мешков, 26,5 тонны ГСМ, 615 тонн песка. Также приведены в готовность силы и средства спасательных подразделений – 310 человек, 55 единиц техники, 20 единиц плавсредств, вертолет «МИ-8».

«В паводковый период на основании гидрологических бюллетеней ДЧС Атырауской области проводит ежедневный мониторинг и анализ по уровням рек региона. В местном бюджете на ликвидацию ЧС в 2022 году предусмотрено 1 млрд 92 млн 693 тыс. тенге. В настоящее время на территории Атырауской области имеются грунтовые защитные дамбы 1967-1994 годов постройки. Их протяженность – 513 км, из них нуждается в ремонте 181 км.

Общее количество водопропускных труб на автомобильных дорогах - 421 (из них на автодорогах республиканского значения – 238 штук, областного значения – 183 штук), на железнодорожных путях - 68. Все водопропускные трубы были очищены», - рассказали в пресс- службе ДЧС региона.