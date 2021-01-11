К уплате почти 600 млн тенге приговорили взяткодателей за два года – Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За два года взяткодатели и посредники во взяточничестве в совокупности за два года приговорены к уплате в бюджет государства почти 600 млн тенге. Об этом сообщил руководитель Департамента по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула в ходе брифинга на площадке «Antikor ortalygy» в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ш. Кабдула акцентировал внимание на принятых нормах, усиливающих ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве, а также незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

«В 2020 году проведена большая работа, в том числе по выполнению поставленных перед Антикоррупционной службой задач и обеспечения качества следствия. В разрезе республики в течение последних двух лет Антикоррупционной службой выявлено 480 фактов дачи взятки и 37 фактов посредничества во взяточничестве, 713 фактов различного рода противоправного вмешательства в работу бизнеса. Если взять только кратные штрафы, то взяткодатели и посредники в совокупности за два года приговорены к уплате в бюджет почти 600 млн тенге. В столице зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования 192 уголовных дела, в суд направлено – 126 дел. Уголовное преследование осуществлялось в отношении 97 лиц, в числе которых 6 – республиканского и 4 – областного уровня. Суду переданы 45 граждан, из которых 25 уже осуждены, в отношении еще 18 ожидаются судебные решения», – сказал Ш. Кабдула.

По его словам, по направленным в суд и прекращенным по нереабилитирующим основаниям уголовным делам обеспечено 100% внесение представлений в порядке ст.200 УПК РК в соответствующие организации. По ним привлечены к административной и дисциплинарной ответственности 47 лиц, в том числе 23 руководителя.

Ранее руководитель Департамента по противодействию коррупции по городу Нур-Султан Шынгыс Кабдула в ходе брифинга на площадке «Antikor ortalygy» в сети Facebook рассказал об ответственности за дачу и получение взятки.