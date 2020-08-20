К участию в праймериз Nur Otan призвал жителей Алматинской области Амандык Баталов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области, председатель Алматинского областного филиала партии «Nur Otan» Амандык Баталов призвал всех желающих принять участие в праймериз партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители Алматинской области! По поручению Елбасы Н.Назарбаева, с 17 августа т.г. в нашей стране стартовал праймериз партии «Nur Otan». Впервые в истории партийно-политического развития страны праймериз партии пройдет в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Цель праймериз - выявить на основе конкурентной борьбы реальных и сильных лидеров для дальнейшего формирования эффективного депутатского корпуса в маслихате и Мажилисе Парламента РК, продвижения по партийной линии и рекомендации на должности в государственные органы. Так, выдвижение и регистрация кандидатов началась 17 августа т.г. и продлится до 28 августа включительно. После этого, с 7 сентября до 3 октября агитационные работы кандидатов, а также с 14-го до 30 сентября проведение дебатов. К сожалению, всемирная пандемия повлияла на все сферы нашей жизни. Это требует адаптацию и в внутриполитическом процессе. Потому что, самый главный акцент – это здоровье граждан. сходя из этого, запланирован механизм голосования в онлайн- формате во внутрипартийном отборе», - говорится в обращении Амандыка Баталова, опубликованного в Instagram .

Как отмечается, дебаты будут проведены через информационную систему «Праймериз» в официальном аккаунте партии. Кандидаты могут зарегистрироваться через сайт primaries.kz либо, по месту прописки обратиться в территориальный филиал партии и сдать документы в соответствии с требованиями.

«В целом, по Алматинской области зарегистрированы более 93 тысяч нуротановцев. Из них, более 70% составляют женщин, 15% молодежь. Это означает, что у нас есть возможность получение мандатов 30% женщин и 20% молодежи в местных маслихатах и Мажилисе Парламента РК. Главный результат, это как наши нуротановцы покажут своей активностью и лидерскими качествами. Конечный итог, 1-3 октября партийцы смогут проголосовать за кандидатов через мобильное приложение или веб-портал. В 3-й день голосования откроются избирательные участки в первичных партийных организациях. В селах, где нет интернета, нуротановцы могут прийти в избирательные участки и проголосовать. Если вы хотите идти к позитивным изменениям на пути развития нашей страны, я призываю вас принять участие в праймериз!» - обратился к жителям Алматинской области Амандык Баталов.

