К тушению пожара на мусорном полигоне в Алматинской области подключился вертолет

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - К тушению пожара на мусорном полигоне твердых-бытовых отходов в Илийском районе подключился вертолет МИ-8 с водосливным устройством, объёмом три тонны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

«Пожар тушили всю ночь, в настоящее время на месте работает от ДЧС Алматинской области 40 человек личного состава и 8 единиц техники, от акимата Илийского района 26 человек, а также 10 водовозов, 3 бульдозера, 3 погрузчика, 5 самосвалов, площадь пожара составляет 3 гектара, общая площадь мусорной свалки составляет 38 гектаров», - говорится в сообщении.

На месте пожара организовано бесперебойная подача воды. В настоящее время производятся мероприятия по рекультивации и засыпке грунтом очагов возгорания.

Сообщение о возгорании мусорного полигона поступило в ДЧС Алматинской области 10 июня в 14.26 часов.

Напомним, 10 июня густой дым от возгорания на полигоне привел к массовому ДТП на дороге «Алматы-Капшагай».



